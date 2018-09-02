США готовы оказать помощь Нидерландам в расследовании нападения на американцев

Соединённые Штаты готовы помочь Нидерландам в расследовании нападения на двух американских граждан в Амстердаме. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Как отметила Науэрт, США поддерживают своих союзников в борьбе с терроризмом.

«Мы готовы оказать помощь голландским властям в их расследовании по мере необходимости. Мы благодарим голландскую полицию и медицинский персонал за их эффективные и мужественные усилия по задержанию нападавшего и уходу за нашими гражданами», — говорится в заявлении дипломата.

31 августа полицейские открыли огонь по злоумышленнику, который совершил нападение с ножом на людей в Амстердаме.

В результате инцидента пострадали двое американцев. Как заявили власти Амстердама, у нападавшего был «террористический мотив».