США готовы оказать помощь Нидерландам в расследовании нападения на американцев

Короткая ссылка
Соединённые Штаты готовы помочь Нидерландам в расследовании нападения на двух американских граждан в Амстердаме. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.
США готовы оказать помощь Нидерландам в расследовании нападения на американцев
  • © Michael Candelori
  • globallookpress.com

Как отметила Науэрт, США поддерживают своих союзников в борьбе с терроризмом.

«Мы готовы оказать помощь голландским властям в их расследовании по мере необходимости. Мы благодарим голландскую полицию и медицинский персонал за их эффективные и мужественные усилия по задержанию нападавшего и уходу за нашими гражданами», — говорится в заявлении дипломата.

31 августа полицейские открыли огонь по злоумышленнику, который совершил нападение с ножом на людей в Амстердаме.

В результате инцидента пострадали двое американцев. Как заявили власти Амстердама, у нападавшего был «террористический мотив».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить