Глава МИД Германии обсудит ситуацию в Идлибе во время визита в Турцию

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что обсудит ситуацию в сирийском Идлибе во время своего визита в Турцию 5—6 сентября.

«Мы сделаем всё, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Идлибе. Это будет очень важной темой моего визита в Турцию на этой неделе, в среду и четверг», — приводит РИА Новости его слова.

Он назвал турецкую сторону важным партнёром в преодолении ситуации, которая сложилась вокруг Идлиба.

«Позиция Турции имеет решающее значение для дальнейших действий России и, соответственно, режима Асада в Сирии», — считает Маас.

Министр также подчеркнул, что ситуация в Идлибе в настоящее время «очень серьёзна», а силовое решение приведёт к гуманитарной катастрофе в регионе.

Ранее в сирийском МИД отметили, что Сирия, как и её союзники, считает необходимым освободить Идлиб или путём примирения, или военным способом.