Глава МИД Ирана провёл встречу с Асадом
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Как заявили в пресс-службе иранского МИД, на встрече было подчёркнуто, что после победы в борьбе с терроризмом необходимо, чтобы обе страны «развивали сотрудничество в различных сферах, в особенности экономическое сотрудничество».
«А иранские компании приняли активное участие в восстановлении страны», — говорится в сообщении.
Зариф и Асад также затронули вопросы двустороннего сотрудничества, региональные проблемы и вопрос возвращения беженцев.
Ранее Зариф прибыл с визитом в Дамаск.
30 августа в Сирии заявили о намерении продолжать развитие и укрепление военного сотрудничества с Ираном.