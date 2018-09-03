Глава МИД Ирана провёл встречу с Асадом

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провёл встречу с сирийским лидером Башаром Асадом, в ходе которой стороны обсудили развитие сотрудничества после победы над терроризмом.

Как заявили в пресс-службе иранского МИД, на встрече было подчёркнуто, что после победы в борьбе с терроризмом необходимо, чтобы обе страны «развивали сотрудничество в различных сферах, в особенности экономическое сотрудничество».

«А иранские компании приняли активное участие в восстановлении страны», — говорится в сообщении.

Зариф и Асад также затронули вопросы двустороннего сотрудничества, региональные проблемы и вопрос возвращения беженцев.

Ранее Зариф прибыл с визитом в Дамаск.

30 августа в Сирии заявили о намерении продолжать развитие и укрепление военного сотрудничества с Ираном.