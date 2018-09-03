В Совфеде оценили статью в американских СМИ об отсутствии у Украины шансов на Крым

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН оценил статью в американском издании The National Interest, согласно которой у Киева нет никаких шансов вернуть Крым под свой контроль.

«Существуют объективные аналитики и экспертные центры, которые прекрасно понимают, что процесс возвращения Крыма имеет под собой, во-первых, глубинную историческую основу, во-вторых, существует чётко выраженная воля людей», — сказал Морозов.

По его словам, третьим фактором является «продукт распада украинской государственности».

Как отметил сенатор, в статье признаётся очевидное и можно констатировать, что в американском экспертном сообществе есть здравомыслящие люди.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление заместителя представителя президента Украины в Крыму Изета Гданова о том, что Киев пока не намерен возвращать полуостров военным путём, но есть желание сделать его «дороже» для России.