Обозреватель журнала The National Interest Дуг Бэндоу полагает, что у Киева нет никаких шансов вернуть Крым под свой контроль.

По его словам, большинство населения полуострова составляют русские, которые выступали за воссоединение с Россией. Обозреватель напомнил, что Крым был частью Российской Империи и в составе СССР оставался российским до 1954 года.

В статье Бэндоу отмечает, что подход, ориентированный на большее сотрудничество с Россией, мог бы оказаться полезным для интересов Соединённых Штатов.

«Россия значительно более полезна как партнёр — если не как друг, — работающий против Китая, чем решительный противник в союзе с Китаем», — заключил автор материала.

Ранее украинский депутат Винник заявил, что жители Крыма хотели, чтобы полуостров вошёл в состав России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Подробнее — в материале ИноТВ.