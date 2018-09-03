Россия предупредит членов ОЗХО о готовящейся инсценировке с химоружием в Идлибе
- Reuters
«Сегодня посол Александр Шульгин проведёт встречу в ОЗХО с национальными делегациями, чтобы обсудить тревожную ситуацию в Идлибе и проинформировать о подготовке ещё одной инсценировки применения химоружия в Сирии», — говорится в сообщении российского посольства в Нидерландах.
Отмечается, что привлечение внимания ОЗХО поможет предотвратить эти попытки.
Ранее постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что российская сторона проинформировала главу ОЗХО Фернандо Ариаса о готовящейся провокации с применением химического оружия в Сирии.