Россия предупредит членов ОЗХО о готовящейся инсценировке с химоружием в Идлибе

Россия обсудит с членами Организации о запрещении химического оружия (ОЗХО) ситуацию в сирийской провинции Идлиб и предупредит их о готовящейся инсценировке с применением отравляющих веществ.

«Сегодня посол Александр Шульгин проведёт встречу в ОЗХО с национальными делегациями, чтобы обсудить тревожную ситуацию в Идлибе и проинформировать о подготовке ещё одной инсценировки применения химоружия в Сирии», — говорится в сообщении российского посольства в Нидерландах.

Отмечается, что привлечение внимания ОЗХО поможет предотвратить эти попытки.

Ранее постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что российская сторона проинформировала главу ОЗХО Фернандо Ариаса о готовящейся провокации с применением химического оружия в Сирии.