На задержанном в Южной Корее российском судне «Палладий» заканчиваются продукты

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На российском судне «Палладий», которое было задержано за долги по зарплате морякам в южнокорейском Пусане, заканчиваются продукты.
На задержанном в Южной Корее российском судне «Палладий» заканчиваются продукты
  • © CC BY 2.0 / Richard Fisher / Sunrise over Busan

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николая Суханова.

«К судну подключили электропитание... Продукты питания вроде сегодня должны подойти к концу, но консул их пообещал обеспечить. Он занимается этим вопросом. Моряки не брошены», — уточнил он.

По словам Суханова, морякам выдали форму заявления для обращения суд по репатриации и выплате задолженности по зарплате.

Как утверждает южнокорейская сторона, моряки не могут быть отпущены до тех пор, пока их не заменят.

Ранее сообщалось, что пять человек с российского судна «Палладий», которое находится в Пусане, не могут вернуться домой.

Подробнее — в материале RT.

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