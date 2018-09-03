На задержанном в Южной Корее российском судне «Палладий» заканчиваются продукты

На российском судне «Палладий», которое было задержано за долги по зарплате морякам в южнокорейском Пусане, заканчиваются продукты.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николая Суханова.

«К судну подключили электропитание... Продукты питания вроде сегодня должны подойти к концу, но консул их пообещал обеспечить. Он занимается этим вопросом. Моряки не брошены», — уточнил он.

По словам Суханова, морякам выдали форму заявления для обращения суд по репатриации и выплате задолженности по зарплате.

Как утверждает южнокорейская сторона, моряки не могут быть отпущены до тех пор, пока их не заменят.

Ранее сообщалось, что пять человек с российского судна «Палладий», которое находится в Пусане, не могут вернуться домой.

Подробнее — в материале RT.