Посольство Италии в Триполи опровергло информацию об эвакуации сотрудников

Посольство Италии в Триполи опровергло сообщения об эвакуации сотрудников из-за боевых столкновений в районе ливийского города.

«Итальянское посольство в Ливии остаётся открытым. Мы продолжаем быть рядом с любимым народом Триполи в этих сложных обстоятельствах», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

The Italian Embassy in #Libya remains open. We continue to stand by the beloved people of #Tripoli in this difficult juncture. https://t.co/urLCIS4rpy — Italy in Libya (@ItalyinLibya) 2 сентября 2018 г.

Ранее о закрытии итальянского посольства по соображениям безопасности сообщали арабские СМИ.

2 сентября правительство национального согласия Ливии объявило режим чрезвычайного положения в Триполи и его окрестностях из-за боевых столкновений.