Власти Ливии объявили режим ЧП из-за боёв в окрестностях Триполи
- Reuters
Правительство в своём заявлении требует прекратить агрессию в Триполи и придерживаться договорённостей о прекращении огня, заключённых при участии ООН, сообщает РИА Новости.
Также правительство национального единства в своём послании подчёркивает, что у него нет разногласий ни с одним из городов или районов Ливии и с их жителями.
Вооружённые столкновения начались в Триполи 26 августа.
Конфликт разгорелся между так называемой Седьмой пехотной бригадой, которая относит себя к Министерству обороны Ливии, сформированному правительством национального единства, и организацией «Суар Триполи» («Революционеры Триполи»). Члены этой группы формально являются сотрудниками МВД правительства национального единства.
В ходе столкновений обстрелам подвергаются районы города.
По последним данным, в результате боёв пострадали более 40 человек.
Ранее США, Британия, Франция и Италия в совместном заявлении осудили эскалацию насилия в Ливии.