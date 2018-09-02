Власти Ливии объявили режим ЧП из-за боёв в окрестностях Триполи

Короткая ссылка
Правительство национального согласия Ливии объявило режим чрезвычайного положения в Триполи и его окрестностях из-за боевых столкновений.
Власти Ливии объявили режим ЧП из-за боёв в окрестностях Триполи
  • Reuters

Правительство в своём заявлении требует прекратить агрессию в Триполи и придерживаться договорённостей о прекращении огня, заключённых при участии ООН, сообщает РИА Новости.

Также правительство национального единства в своём послании подчёркивает, что у него нет разногласий ни с одним из городов или районов Ливии и с их жителями.

Вооружённые столкновения начались в Триполи 26 августа.

Конфликт разгорелся между так называемой Седьмой пехотной бригадой, которая относит себя к Министерству обороны Ливии, сформированному правительством национального единства, и организацией «Суар Триполи» («Революционеры Триполи»). Члены этой группы формально являются сотрудниками МВД правительства национального единства. 

В ходе столкновений обстрелам подвергаются районы города.

По последним данным, в результате боёв пострадали более 40 человек.

Ранее США, Британия, Франция и Италия в совместном заявлении осудили эскалацию насилия в Ливии

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить