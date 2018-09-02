Власти Ливии объявили режим ЧП из-за боёв в окрестностях Триполи

Правительство национального согласия Ливии объявило режим чрезвычайного положения в Триполи и его окрестностях из-за боевых столкновений.

Правительство в своём заявлении требует прекратить агрессию в Триполи и придерживаться договорённостей о прекращении огня, заключённых при участии ООН, сообщает РИА Новости.

Также правительство национального единства в своём послании подчёркивает, что у него нет разногласий ни с одним из городов или районов Ливии и с их жителями.

Вооружённые столкновения начались в Триполи 26 августа.

Конфликт разгорелся между так называемой Седьмой пехотной бригадой, которая относит себя к Министерству обороны Ливии, сформированному правительством национального единства, и организацией «Суар Триполи» («Революционеры Триполи»). Члены этой группы формально являются сотрудниками МВД правительства национального единства.

В ходе столкновений обстрелам подвергаются районы города.

По последним данным, в результате боёв пострадали более 40 человек.

Ранее США, Британия, Франция и Италия в совместном заявлении осудили эскалацию насилия в Ливии.