В США заявили, что Маккейн на своих похоронах передал «послание» Путину и Трампу
- Reuters
По её мнению, Маккейн, планировавший «каждую деталь» собственных похорон, неслучайно пригласил на церемонию украинского лидера Петра Порошенко, а также посадил его рядом с генеральный секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Прощальное послание Владимиру Путину и Дональду Трампу: Америка стоит рядом со своими друзьями и союзниками», — написала она на своей странице в Twitter.
Surely no coincidence that #JohnMCain - who planned every detail of today’s memorial - invited Ukraine’s President @poroshenko & seared him beside @jensstoltenberg, head of NATO. A parting message to Vladimir Putin & @realDonaldTrump: America stands with our friends & allies.— Samantha Power (@SamanthaJPower) 1 сентября 2018 г.
1 сентября Порошенко принял участие в церемонии прощания с Маккейном, которая состоялась в Вашингтоне.
«У найважчі і найнебезпечніші часи вашої історії, я разом з Україною», - так говорив великий друг українського народу Джон Маккейн.— Петро Порошенко (@poroshenko) 1 сентября 2018 г.
Від імені народу України та від себе особисто віддав останню шану видатній особистості - справжньому Герою США та Герою України. pic.twitter.com/L7PfCcNUca
После того, как траурное мероприятие завершилось, украинский президент назвал сенатора Маккейна героем Америки и Украины.