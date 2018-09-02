В США заявили, что Маккейн на своих похоронах передал «послание» Путину и Трампу

«У найважчі і найнебезпечніші часи вашої історії, я разом з Україною», - так говорив великий друг українського народу Джон Маккейн.



Від імені народу України та від себе особисто віддав останню шану видатній особистості - справжньому Герою США та Герою України. pic.twitter.com/L7PfCcNUca