В США заявили, что Маккейн на своих похоронах передал «послание» Путину и Трампу

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Сенатор США Джон Маккейн на своих похоронах оставил «послание» российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу, считает бывший постоянный представитель Соединённых Штатов при ООН Саманта Пауэр.
В США заявили, что Маккейн на своих похоронах передал «послание» Путину и Трампу
  • Reuters

По её мнению, Маккейн, планировавший «каждую деталь» собственных похорон, неслучайно пригласил на церемонию украинского лидера Петра Порошенко, а также посадил его рядом с генеральный секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Прощальное послание Владимиру Путину и Дональду Трампу: Америка стоит рядом со своими друзьями и союзниками», — написала она на своей странице в Twitter.

1 сентября Порошенко принял участие в церемонии прощания с Маккейном, которая состоялась в Вашингтоне. 

После того, как траурное мероприятие завершилось, украинский президент назвал сенатора Маккейна героем Америки и Украины.

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