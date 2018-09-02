Арестованный в Дании теплоход «Новая Земля» готовится к переходу в Мурманск
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пароходства.
«Теплоход «Новая Земля» находится на рейде порта Скаген (Дания) и готовится к переходу в порт Мурманск для выполнения рейсового задания, в том числе для смены экипажа», — говорится в сообщении.
На борту судна находятся 19 членов экипажа. Угрозы их жизни и здоровью нет.
«Текущая ситуация находится под контролем, все вопросы решаются в рабочем порядке», — заключили в компании.
Ранее стало известно об аресте судна «Новая Земля» в Дании.