Арестованный в Дании теплоход «Новая Земля» готовится к переходу в Мурманск

Арестованное в Дании у мыса Скаген судно «Новая Земля», принадлежащее Мурманскому морскому пароходству, готовится к переходу в российский порт для выполнения задания и смены экипажа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пароходства.

«Теплоход «Новая Земля» находится на рейде порта Скаген (Дания) и готовится к переходу в порт Мурманск для выполнения рейсового задания, в том числе для смены экипажа», — говорится в сообщении.

На борту судна находятся 19 членов экипажа. Угрозы их жизни и здоровью нет.

«Текущая ситуация находится под контролем, все вопросы решаются в рабочем порядке», — заключили в компании.

Ранее стало известно об аресте судна «Новая Земля» в Дании.