СМИ сообщили, что Volkswagen мог манипулировать данными не только дизельных автомобилей

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Автоконцерн Volkswagen мог допустить манипуляции с данными о выхлопах не только дизельных, но и бензиновых двигателей Volkswagen, Audi и Porsche. Об этом сообщает Bild am Sonntag со ссылкой на материалы прокуратуры Мюнхена.

По данным издания, в ноябре 2015 года эксперты Volkswagen сообщили, что автоматические коробки передач в Volkswagen, Audi и Porsche имели программы управления, которые могли повлиять на показатели выхлопов.

Как отмечается, производитель мог манипулировать данными о выбросах CO2 и о расходе топлива.

Таким образом, по оценке издания, скандал вокруг манипуляций данными о выхлопах может достигнуть новых масштабов. 

В августе 2017 года топ-менеджер автоконцерна Volkswagen Оливер Шмидт признал себя виновным по делу о «дизельном скандале».

Скандал вокруг автоконцерна произошёл в 2015 году. Власти обвиняют компанию в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.

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