СМИ: Топ-менеджера Volkswagen отстранили из-за использования обезьян при тестировании двигателей

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Немецкая автомобилестроительная компания Volkswagen временно отстранила одного из руководителей высшего звена в связи с использованием обезьян при тестировании двигателей на соответствие экологическим стандартам.

Об этом сообщает AFP.

В августе 2017 года топ-менеджер автоконцерна Volkswagen Оливер Шмидт признал себя виновным по делу о «дизельном скандале».

Скандал вокруг автоконцерна произошёл в 2015 году. Власти обвиняют компанию в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.

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