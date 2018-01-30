СМИ: Топ-менеджера Volkswagen отстранили из-за использования обезьян при тестировании двигателей

Немецкая автомобилестроительная компания Volkswagen временно отстранила одного из руководителей высшего звена в связи с использованием обезьян при тестировании двигателей на соответствие экологическим стандартам.

Об этом сообщает AFP. #BREAKING VW suspends high-level manager over emission tests on monkeys — AFP news agency (@AFP) 30 января 2018 г. В августе 2017 года топ-менеджер автоконцерна Volkswagen Оливер Шмидт признал себя виновным по делу о «дизельном скандале». Скандал вокруг автоконцерна произошёл в 2015 году. Власти обвиняют компанию в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.