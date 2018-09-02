Источник назвал причину взрывов под Дамаском

Короткая ссылка
Военный источник агентства SANA опроверг сообщения об израильских ракетных ударах по аэродрому в районе Маззе в Сирии.

По его словам, взрывы, которые были слышны рядом с авиабазой, произошли на военном складе и были вызваны коротким замыканием.

Ранее СМИ сообщили, что ракетный удар по авиабазе под Дамаском нанесли ВВС Израиля.

В ночь на 2 сентября стало известно, что у сирийской авиабазы под Дамаском произошли взрывы. По некоторым данным, нападению подверглась авиабаза в районе Маззе к западу от столицы Сирии.

Также сообщалось, что сирийские системы ПВО перехватили выпущенные по базе ракеты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить