Источник назвал причину взрывов под Дамаском

Военный источник агентства SANA опроверг сообщения об израильских ракетных ударах по аэродрому в районе Маззе в Сирии.

По его словам, взрывы, которые были слышны рядом с авиабазой, произошли на военном складе и были вызваны коротким замыканием.

Ранее СМИ сообщили, что ракетный удар по авиабазе под Дамаском нанесли ВВС Израиля.

В ночь на 2 сентября стало известно, что у сирийской авиабазы под Дамаском произошли взрывы. По некоторым данным, нападению подверглась авиабаза в районе Маззе к западу от столицы Сирии.

Также сообщалось, что сирийские системы ПВО перехватили выпущенные по базе ракеты.