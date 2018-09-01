Использованные в операции в Солсбери автомобили отправлены на утилизацию

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Автомобили экстренных служб, задействованные в инциденте в Солсбери, доставлены для последующей утилизации на полигон для опасных отходов.

Об этом заявили в Министерстве по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству (DEFRA), передаёт РИА Новости.

Как рассказал представитель ведомства, очистительные работы в Южном Уилтшире, где произошло отравление Сергея и Юлии Скрипаль, продолжаются.

В рамках этой работы несколько автомобилей, которые были задействованы в устранении последствий инцидента в марте, переместили на полигон для опасных отходов.

«Никакой опасности в использовании полигона для населения нет. Эти места полностью герметизированы и строго регулируются, чтобы обеспечить безопасную утилизацию отходов», — сообщили в министерстве.

При этом в ведомстве не уточнили количество автомобилей, о которых идёт речь.

Ранее глава МИД Британии Джереми Хант обсудил с главой ОЗХО Фернандо Ариасом расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери.

В апреле в посольстве России в Лондоне заявили, что в ходе расследования инцидента в Солсбери уничтожаются практически все улики.

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