В Польше спортивная газета Przegląd Sportowy опубликовала в материале карту с Крымом в составе России.

В посвящённом Лиге чемпионов материале опубликована карта, где полуостров, как и материковая территория России, имеет насыщенный красный цвет. Украина, в свою очередь, окрашена малиновым цветом.

Немецкий телеканал 3Sat 15 августа показал в эфире карту, где Крым принадлежит России.

17 августа сообщалось, что на Украине вышла книга, в которой на одной из иллюстраций Крым обозначен как часть России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.