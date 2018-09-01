Польская спортивная газета опубликовала карту с российским Крымом

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В Польше спортивная газета Przegląd Sportowy опубликовала в материале карту с Крымом в составе России.
Польская спортивная газета опубликовала карту с российским Крымом

В посвящённом Лиге чемпионов материале опубликована карта, где полуостров, как и материковая территория России, имеет насыщенный красный цвет. Украина, в свою очередь, окрашена малиновым цветом.

Немецкий телеканал 3Sat 15 августа показал в эфире карту, где Крым принадлежит России.

17 августа сообщалось, что на Украине вышла книга, в которой на одной из иллюстраций Крым обозначен как часть России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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