Трамп подверг критике СМИ из-за публикации его слов о Канаде

Президент США Дональд Трамп подверг критике СМИ в связи с тем, что журналисты опубликовали его слова о Канаде, которые он произнёс не под запись.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Я сделал заявление, обозначив, что оно не под запись, агентству Bloomberg по поводу Канады, и это чёткое примечание было вопиюще проигнорировано... По крайней мере, Канада теперь знает, что я думаю по этому поводу», — сказал он.

Wow, I made OFF THE RECORD COMMENTS to Bloomberg concerning Canada, and this powerful understanding was BLATANTLY VIOLATED. Oh well, just more dishonest reporting. I am used to it. At least Canada knows where I stand! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 августа 2018 г.

Отмечается, что ранее канадская газета Toronto Star опубликовала со ссылкой на источник слова, сказанные Трампом в интервью Bloomberg, пояснив, что эти фразы не предназначались для публикации. По данным издания, речь шла об условиях торгового соглашения с Канадой, и президент США не хотел, чтобы его высказывания озвучивались публично, так как они могли обидеть представителей Канады и подвергнуть риску заключение договора.



Позднее слова Трампа растиражировали американские СМИ со ссылкой на канадскую газету.

Ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил, что канадская экономика не способна нормально существовать без торгового договора с Соединёнными Штатами.