В США полицейские застрелили актрису сериала «Скорая помощь»

Полицейские американского города Южная Пасадена застрелили актрису сериала «Скорая помощь» Ванессу Маркес.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов приехали к ней домой по вызову хозяина её апартаментов, который позвонил в полицию из-за её агрессивного поведения.

Полицейские и медики, прибывшие на место, пытались больше часа убедить её согласиться поехать с ними в больницу, однако она отказывалась идти на контакт. В какой-то момент она схватила в руки предмет, который, как показалось полицейским, был пистолетом и наставила на них, что и вынудило их выстрелить.

Позднее выяснилось, что в руках у актрисы было не огнестрельное оружие. От полученных ранений она скончалась на месте происшествия.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали трёх человек, подозреваемых в причастности к стрельбе, которая произошла в одной из школ Сан-Франциско.