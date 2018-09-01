В США полицейские застрелили актрису сериала «Скорая помощь»

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Полицейские американского города Южная Пасадена застрелили актрису сериала «Скорая помощь» Ванессу Маркес.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов приехали к ней домой по вызову хозяина её апартаментов, который позвонил в полицию из-за её агрессивного поведения.

Полицейские и медики, прибывшие на место, пытались больше часа убедить её согласиться поехать с ними в больницу, однако она отказывалась идти на контакт. В какой-то момент она схватила в руки предмет, который, как показалось полицейским, был пистолетом и наставила на них, что и вынудило их выстрелить.

Позднее выяснилось, что в руках у актрисы было не огнестрельное оружие. От полученных ранений она скончалась на месте происшествия.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали трёх человек, подозреваемых в причастности к стрельбе, которая произошла в одной из школ Сан-Франциско.

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