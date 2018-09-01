В Нидерландах суд оштрафовал местного жителя за призывы убить Санта-Клауса

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В Нидерландах судья приговорил местного жителя к штрафу в размере €300 за призывы убить Санта-Клауса.
В Нидерландах суд оштрафовал местного жителя за призывы убить Санта-Клауса
  • © JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Как сообщает RTV Utrecht, обвиняемый написал на своей странице Facebook, что вручит приз тому, кто совершит убийство Санта-Клауса, чтобы больше никогда не отмечать этот праздник.

Несмотря на то что автор сообщения пытался убедить суд, что это была шутка, судья принял решение назначить штраф мужчине за призывы к насилию.

В конце 2017 года сообщалось, что в ходе своего рождественского турне по миру Санта-Клаус раздал более 1 млрд подарков.

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