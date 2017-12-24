Трамп поздравил американских военных с Рождеством

Американский президент Дональд Трамп в ходе видеоконференции поздравил военных с наступающим Рождеством. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Я хочу всем пожелать очень-очень счастливого Рождества. Мы вновь с гордостью говорим: «Счастливого Рождества!» — заявил глава государства.

Кроме того, Трамп выразил благодарность военным и членам их семей.

Американский президент также отметил достижения военнослужащих в борьбе с терроризмом.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Барак Обама в образе Санта-Клауса поздравил воспитанников детского центра организации Boys & Girls Club и подарил им подарки.