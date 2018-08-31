Постпред Сирии в ООН удивился позиции Генсека организации по ситуации в Идлибе

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Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что в его стране удивлены позицией Генерального секретаря международной организации Антониу Гутерреша по ситуации в Идлибе.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы удивлены сделанным накануне заявлением Генерального секретаря, показавшим его поддержку позиции тех стран, которые напрямую угрожали моей стране и моему правительству в своих недавних высказываниях», — сказал он.

Как уточняет агентство, 29 августа Гутерреш предупредил о возможности гуманитарной катастрофы в провинции Идлиб в случае военной операции в этом регионе Сирии. Вместе с этим он призвал гарантов Астанинского процесса Россию, Иран и Турцию активизировать усилия для нахождения мирного урегулирования ситуации.

Генсек также вновь повторил, что «любое использование химического оружия абсолютно неприемлемо». В этом контексте он призвал «правительство Сирии и все стороны проявлять сдержанность и уделять первоочередное внимание защите гражданских лиц».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что намерен обсудить с Гутеррешем ситуацию с провокациями с применением химического оружия в Сирии.

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