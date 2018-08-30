Госдеп продлил на год запрет на поездки американцев в КНДР

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Соединённые Штаты продлили на год запрет на путешествия своих граждан в Северную Корею. Об этом говорится в уведомлении Госдепартамента США.
Госдеп продлил на год запрет на поездки американцев в КНДР
  • Reuters
  • © KCNA

Как следует из уведомления, запрет будет действовать с 1 сентября 2018 года до 31 августа 2019-го. Отмечается, что он может быть снят по решению госсекретаря США Майка Помпео или снова продлён.

«Госдепартамент пришёл к выводу, что для граждан США по-прежнему существует серьёзный риск ареста и длительного содержания под стражей, что представляет непосредственную угрозу для их физической безопасности», — говорится в уведомлении.

В июле 2017 года стало известно, что американская администрация приняла решение ввести запрет на поездки граждан США в Северную Корею. 

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и Северной Кореи.

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