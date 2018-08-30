Захарова: провокации Запада нанесут тяжелейший удар по урегулированию в Сирии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что провокации Запада против Сирии нанесут тяжелейший удар по урегулированию в этой стране.
Захарова: провокации Запада нанесут тяжелейший удар по урегулированию в Сирии
  • РИА Новости

«Это был бы тяжелейший удар не только по урегулированию в САР, но и по глобальной безопасности. Последствия игр с огнём непредсказуемы — не каждый раз и не всякий раз такое может сойти с рук», — сказала Захарова.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что провокация с применением химического оружия в Сирии готовится при участии представителей спецслужб Великобритании

28 августа в Минобороны России сообщили, что «Белые каски» доставили отравляющие вещества в сирийский Саракиб.

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