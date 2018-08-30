Эксперт назвал указ Трампа об обходе квот на металлы из некоторых стран сигналом ЕС и Китаю

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал в беседе с RT подписание лидером США Дональдом Трампом указов, разрешающих обходить квоты на импорт стали и алюминия из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины.

«Президент может издавать исполнительные указы, корректирующие ограничения, наложенные на другие государства или на отдельный вид продукции. Нынешние меры не означают коренного перелома во внешнеэкономической политике США. Это сигнал не столько тем странам, в отношении которых были сделаны такие послабления, сколько таким крупным игрокам, как Евросоюз и Китай, который говорит о том, что подобные меры могут модифицироваться. То есть заявленная однажды экономическая политика в отношении определённых акторов долгосрочная, но изменяемая», — отметил Ярыгин.

Эксперт добавил, что внесённые президентом изменения могут быть связаны с приближающимися выборами.

«Это связано с предвыборной гонкой и с борьбой экономических интересов внутри Соединённых Штатов, которые выступают за то, чтобы на какой-то переходный период нарастить поставки в США определённых металлов. Возможно, здесь задействованы лоббистские группы автопрома или производителей металлов внутри страны — сложно сказать, эта борьба после массовых мер обострилась», — заключил Ярыгин.

Ранее Трамп подписал указы, разрешающие обходить квоты на импорт стали и алюминия из некоторых стран.