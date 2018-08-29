МИД Франции рассчитывает на диалог с Россией и Турцией в «малой группе» по Сирии
- Reuters
«В политическом плане — мы закрепили с США общее видение в рамках так называемой малой группы. Мы разделяем общее убеждение: для того чтобы открыть путь к возвращению мира и отводу иностранных вооружённых сил, необходимо, чтобы были приняты меры доверия и конституционная реформа, гарантирующая нейтральную обстановку, чтобы подготовить выборы, в которых все сирийцы, в том числе беженцы и перемещённые лица, смогли бы участвовать», — цитирует французского дипломата РИА Новости.
Он добавил, что французская сторона желает, чтобы «платформа служила базой для более широкого диалога, включая Россию и Турцию».
Как отмечает агентство, в «малую группу» по Сирии входят США, Великобритания, Франция, Германия, Саудовская Аравия и Иордания.
Ранее Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж не ждёт ослабления и изоляции Москвы и надеется на уважение и сотрудничество.