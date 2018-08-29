В Еврокомиссии призывали мирно решить конфликт британских и французских рыбаков

В Еврокомиссии призвали мирно урегулировать конфликт британских и французских рыбаков из-за ловли морских гребешков.

Официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Росарио отметил, что промысел гребешков регулируется на национальном уровне.

«В течение нескольких лет действует политика регулирования, согласованная Францией, Великобританией и Ирландией. В интересах рыбаков уважать это соглашение, и мы призываем национальные власти решить разногласия мирным путём, как это уже делалось в прошлом», — цитирует его AFP.

Ранее СМИ сообщили, что в Ла-Манше произошли столкновения между британскими и французскими ловцами гребешков. Поводом для конфликта стали границы промысла в зоне ловли гребешков святого Якова, где собрались 35 французских и пять британских судов.