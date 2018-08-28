В ряде регионов Перу ввели режим ЧП из-за наплыва мигрантов из Венесуэлы

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Правительство Перу объявило режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения в ряде регионов страны в связи с большим наплывом венесуэльских мигрантов.
В ряде регионов Перу ввели режим ЧП из-за наплыва мигрантов из Венесуэлы
  • © Reuters

Об этом сообщает RPP.

Отмечается, что режим был введён в провинциях Сарумбилья и Тумбес, расположенных в департаменте Тумбес на границе с Эквадором.

Власти страны объяснили данный шаг тем, что «рост числа мигрантов, въезжающих через северную границу в этих районах, неизбежно отразится на здравоохранении».

Отмечается, что данное решение предусматривает усиление координации сил гражданской обороны страны с разными структурами Министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев собирается предоставить $46 млн странам, которые принимают беженцев из Венесуэлы.

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