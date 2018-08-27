Меркель обсудила с Трампом Сирию и Украину

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ряд вопросов, включая ситуации в Сирии и на Украине, сообщили в пресс-службе правительства Германии.
Меркель обсудила с Трампом Сирию и Украину
  • © Reuters

Как отмечается, основное внимание было уделено текущим международным проблемам и торговле.

«Канцлер и президент разделяют озабоченность по поводу событий в Сирии, в частности гуманитарной ситуации в регионе Идлиб. Россия призвана оказывать умеренное влияние на сирийский режим и предотвращать дальнейшую эскалацию», — говорится в сообщении.

Украина и Западные Балканы также были одними из тем состоявшегося разговора, добавили в кабмине.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас пообещал представить новую стратегию внешней политики по отношению к Соединённым Штатам.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов прокомментировал в беседе с RT данное заявление дипломата.

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