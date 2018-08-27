Меркель обсудила с Трампом Сирию и Украину
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Как отмечается, основное внимание было уделено текущим международным проблемам и торговле.
«Канцлер и президент разделяют озабоченность по поводу событий в Сирии, в частности гуманитарной ситуации в регионе Идлиб. Россия призвана оказывать умеренное влияние на сирийский режим и предотвращать дальнейшую эскалацию», — говорится в сообщении.
Украина и Западные Балканы также были одними из тем состоявшегося разговора, добавили в кабмине.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас пообещал представить новую стратегию внешней политики по отношению к Соединённым Штатам.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов прокомментировал в беседе с RT данное заявление дипломата.