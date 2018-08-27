МИД России: решение об ответных санкциях против США примет президент

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Решение об ответных санкциях в отношении Соединённых Штатов будет принято президентом России. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
МИД России: решение об ответных санкциях против США примет президент
  • РИА Новости

«Всё это прерогатива президента Российской Федерации. Он рассматривает разные варианты и он в должное время примет соответствующее решение. Наше дело как ведомства — совместно с другими ведомствами своевременно ему докладывать о происходящем, по возможности, с анализом, с элементом прогноза и давать некие идеи, но решение за ним», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Рябков рассказал, что экономический и военный блоки России готовят ответ на новые американские санкции

27 августа вступили в силу санкции против России, которые были введены США в связи с делом об отравлении в Солсбери. 

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