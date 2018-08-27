Главы Генштабов России и Китая провели переговоры в Москве
- AFP
«Сегодня предлагаю обсудить перспективы наращивания и углубления наших двусторонних связей, включая проведение совместных военных учений, а также обменяться мнениями по ситуации в кризисных регионах мира», — приводит слова Герасимова РИА Новости.
Для Ли Цзочэна это первый визит в Россию в качестве главы Генштаба.
Генерал-полковник подчеркнул, что российско-китайские отношения характеризуются всеобъемлющим партнёрством и стратегическим взаимодействием.
В свою очередь, Герасимов отметил, что отношения между двумя странами вышли на беспрецедентно высокий уровень и стали важным фактором обеспечения мира и международной безопасности.
Ранее сообщалось, что представители МИД России и КНР обсудили ситуацию на Корейском полуострове.