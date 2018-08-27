Главы Генштабов России и Китая провели переговоры в Москве

В Москве состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооружённых сил России генерала армии Валерия Герасимова и начальника Объединённого штаба Центрального военного совета Китая генерал-полковника Ли Цзочэна.

«Сегодня предлагаю обсудить перспективы наращивания и углубления наших двусторонних связей, включая проведение совместных военных учений, а также обменяться мнениями по ситуации в кризисных регионах мира», — приводит слова Герасимова РИА Новости.

Для Ли Цзочэна это первый визит в Россию в качестве главы Генштаба.

Генерал-полковник подчеркнул, что российско-китайские отношения характеризуются всеобъемлющим партнёрством и стратегическим взаимодействием.

В свою очередь, Герасимов отметил, что отношения между двумя странами вышли на беспрецедентно высокий уровень и стали важным фактором обеспечения мира и международной безопасности.

Ранее сообщалось, что представители МИД России и КНР обсудили ситуацию на Корейском полуострове.