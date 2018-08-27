Представители МИД России и КНР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Короткая ссылка
Заместители министров иностранных дел России и Китая Игорь Моргулов и Кун Сюанью обсудили состояние и перспективы урегулирования ситуации на Корейском полуострове.
Представители МИД России и КНР обсудили ситуацию на Корейском полуострове
  • РИА Новости

«27 августа в Москве прошла встреча сопредседателей российско-китайского регулярного Диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии. В ходе консультаций были предметно обсуждены состояние и перспективы урегулирования проблем Корейского полуострова», — говорится на сайте МИД России.

В ведомстве отмечают, что в ходе обсуждений были намечены дальнейшие совместные действия, направленные на нормализацию обстановки на Корейском полуострове путём переговоров между всеми вовлечёнными сторонами.

Ранее в МИД Китая назвали Россию самым важным стратегическим партнёром и заявили о необходимости продвижения этого партнёрства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить