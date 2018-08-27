Представители МИД России и КНР обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Заместители министров иностранных дел России и Китая Игорь Моргулов и Кун Сюанью обсудили состояние и перспективы урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

«27 августа в Москве прошла встреча сопредседателей российско-китайского регулярного Диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии. В ходе консультаций были предметно обсуждены состояние и перспективы урегулирования проблем Корейского полуострова», — говорится на сайте МИД России.

В ведомстве отмечают, что в ходе обсуждений были намечены дальнейшие совместные действия, направленные на нормализацию обстановки на Корейском полуострове путём переговоров между всеми вовлечёнными сторонами.

Ранее в МИД Китая назвали Россию самым важным стратегическим партнёром и заявили о необходимости продвижения этого партнёрства.