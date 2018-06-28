Рогозин заявил о необходимости недопущения выведения оружия США в космос

Россия следит за тем, чтобы Соединённые Штаты «не перешли за красную черту» в развитии военно-космических сил и не положили начало милитаризации космоса. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Решение, которое было оглашено президентом Трампом, касалось, по сути дела, воздушно-космических сил. У нас тоже есть ВКС. Вопрос только в том, что нужно препятствовать выведению в космос оружия. То, что космические аппараты, как правило, все двойного назначения, — это не секрет для специалистов», — заявил Рогозин.

Он добавил, что российская сторона следит за тем, чтобы «американцы не перешли за красную черту, за которой начнётся реальная милитаризация космоса, то есть выведение оружия».

«Это уже опасно... Так-то баллистические ракеты — это тоже оружие, которое входит в космос и выходит из него на цель, но если говорить о хранении оружия в космосе — это недопустимые вещи», — подчеркнул глава «Роскосмоса».

При этом он подчеркнул, что Россия поддержит все процессы по подвижкам в этом вопросе с точки зрения аргументации и, если потребуется, законодательных инициатив.

18 июня американский лидер Дональд Трамп заявил, что поручил Минобороны приступить к формированию военно-космических сил США.

В МИД России прокомментировали данное поручение Трампа.