В МИД России прокомментировали поручение Трампа по формированию военно-космических сил США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что решение США по формированию военно-космических сил является подтверждением того, что Вашингтон вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство с прицелом на возможное ведение там боевых действий.

«Данный шаг является ещё одним подтверждением того, что Вашингтон вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство с прицелом на возможное ведение там боевых действий», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия самым внимательным образом отслеживает такие устремления Вашингтона и тщательно анализирует возможные последствия.

«Уже понятно, что любое наращивание американского военного потенциала в космосе, особенно появление там оружия, имело бы дестабилизирующее воздействие на стратегическую стабильность и международную безопасность», — добавила представитель МИД.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону приступить к формированию военно-космических сил США.

RT ведёт прямую трансляцию.