Эксперт оценил поручение Трампа по формированию военно-космических сил США

Короткая ссылка
Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с Пятым каналом оценил поручение американского президента Дональда Трампа по формированию военно-космических сил США.
Эксперт оценил поручение Трампа по формированию военно-космических сил США
  • © Reuters

По словам эксперта, создание ударных космических сил предусмотрено военной доктриной Соединённых Штатов. В документе, в частности, говорится о возможности ведения боевых действий в космосе, а не только об использовании космических средств для помощи военным на земле.

«Пока нет никаких средств для ведения таких боевых действий. Это больше теория в расчёте на будущее из-за опасений, что подобные средства появятся у других стран», — пояснил Железняков.

Как отметил эксперт, можно говорить о сроках создания штабных структур ВКС в США, а развёртывание таких сил — дело не одного года и не двух лет.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга заявила, что процесс создания военно-космических сил страны в настоящее время находится на начальном этапе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить