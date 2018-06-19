Эксперт оценил поручение Трампа по формированию военно-космических сил США

Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в беседе с Пятым каналом оценил поручение американского президента Дональда Трампа по формированию военно-космических сил США.

По словам эксперта, создание ударных космических сил предусмотрено военной доктриной Соединённых Штатов. В документе, в частности, говорится о возможности ведения боевых действий в космосе, а не только об использовании космических средств для помощи военным на земле.

«Пока нет никаких средств для ведения таких боевых действий. Это больше теория в расчёте на будущее из-за опасений, что подобные средства появятся у других стран», — пояснил Железняков.

Как отметил эксперт, можно говорить о сроках создания штабных структур ВКС в США, а развёртывание таких сил — дело не одного года и не двух лет.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга заявила, что процесс создания военно-космических сил страны в настоящее время находится на начальном этапе.