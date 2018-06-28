Лавров обсудил с послом ЕС нормализацию отношений между Россией и Евросоюзом

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с главой представительства ЕС в России Маркусом Эдерером нормализацию отношений между Россией и Евросоюзом.

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«В ходе беседы проведён обзор текущего состояния проблемных вопросов и путей нормализации отношений Россия — ЕС. С российской стороны подчёркнута важность восстановления полноценной работы приостановленных по инициативе ЕС секторальных диалогов, а также дальнейшей интенсификации ритма внешнеполитических консультаций Россия — ЕС по темам, представляющим взаимный интерес», — отметили в министерстве.

Там также добавили, что обе стороны обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки дня, включая урегулирование в Сирии и на Украине.

Ранее в Европарламенте рассказали, какие страны могут взять курс на пересмотр антироссийских санкций.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что у Москвы нет цели кого-то разобщить в Евросоюзе.