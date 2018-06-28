Лавров обсудил с послом ЕС нормализацию отношений между Россией и Евросоюзом
- РИА Новости
Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«В ходе беседы проведён обзор текущего состояния проблемных вопросов и путей нормализации отношений Россия — ЕС. С российской стороны подчёркнута важность восстановления полноценной работы приостановленных по инициативе ЕС секторальных диалогов, а также дальнейшей интенсификации ритма внешнеполитических консультаций Россия — ЕС по темам, представляющим взаимный интерес», — отметили в министерстве.
Там также добавили, что обе стороны обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки дня, включая урегулирование в Сирии и на Украине.
Ранее в Европарламенте рассказали, какие страны могут взять курс на пересмотр антироссийских санкций.
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