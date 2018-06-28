Захарова назвала бесчеловечными новые санкции Украины против России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые санкции, введённые украинской стороной в отношении России.

Она напомнила, что 22 июня Киев расширил санкционные списки против России, включив в них ряд ветеранских организаций, таких как всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» и общероссийская общественная организация «Российский союз ветеранов Афганистана».

«Целью новых украинских санкций является ограничение деятельности данных общественных организаций на территории Украины посредством блокировки их активов, аннулирования лицензий и других финансовых механизмов давления», — сказала она.

При этом она отметила роль этих организаций «в оказании гуманитарной помощи для жителей Донбасса».

«С начала конфликта на юго-востоке Украины «Боевое братство» способствовало сбору и доставке продуктов питания, других необходимых вещей ветеранам, детям и другим уязвимым слоям населения, которые особенно подвержены негативным последствиям конфликта. В свою очередь, представители «Российского союза ветеранов Афганистана» направили тонны продовольственной помощи детям Донбасса», — рассказала она.

По словам Захаровой, действия Украины, направленные «на выдавливание неправительственных организаций», которые заботятся об обеспечении гуманитарной безопасности граждан Украины, «неприемлемы и бесчеловечны».

«Отмечаем, что введение санкций в День памяти и скорби отражает желание разобщить народы России и Украины и является циничным кощунством в отношении к нашей общей истории», — заключила она.

22 июня Украина ввела новые санкции против России, в том числе в отношении российских политических партий.

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