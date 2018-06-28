Захарова назвала бесчеловечными новые санкции Украины против России

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые санкции, введённые украинской стороной в отношении России.
Захарова назвала бесчеловечными новые санкции Украины против России
  • ©MFA Russia Press Service
  • globallookpress.com

Она напомнила, что 22 июня Киев расширил санкционные списки против России, включив  в них ряд ветеранских организаций, таких как всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» и общероссийская общественная организация «Российский союз ветеранов Афганистана».

«Целью новых украинских санкций является ограничение деятельности данных общественных организаций на территории Украины посредством блокировки их активов, аннулирования лицензий и других финансовых механизмов давления», — сказала она.

При этом она отметила роль этих организаций «в оказании гуманитарной помощи для жителей Донбасса».

«С начала конфликта на юго-востоке Украины «Боевое братство» способствовало сбору и доставке продуктов питания, других необходимых вещей ветеранам, детям и другим уязвимым слоям населения, которые особенно подвержены негативным последствиям конфликта. В свою очередь, представители «Российского союза ветеранов Афганистана» направили тонны продовольственной помощи детям Донбасса», — рассказала она.

По словам Захаровой, действия Украины, направленные «на выдавливание неправительственных организаций», которые заботятся об обеспечении гуманитарной безопасности граждан Украины, «неприемлемы и бесчеловечны».

«Отмечаем, что введение санкций в День памяти и скорби отражает желание разобщить народы России и Украины и является циничным кощунством в отношении к нашей общей истории», — заключила она.

22 июня Украина ввела новые санкции против России, в том числе в отношении российских политических партий.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Санкции
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить