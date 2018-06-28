Италия наложит вето на соглашение ЕС по мигрантам при несоблюдении интересов страны

Короткая ссылка
Италия наложит вето, если итоговое соглашение по разрешению миграционного кризиса в Европе не будет соответствовать интересам страны, заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.
Италия наложит вето на соглашение ЕС по мигрантам при несоблюдении интересов страны
  • © Global Look Press

«Это возможность, которую я бы не хотел рассматривать, но к которой мы прибегнем, если не будет достигнуто соглашение, которое устроило бы все стороны», — цитирует его ТАСС.

При этом политик добавил, что Италия часто видела проявления солидарности со стороны партнёров по ЕС «только на словах».

«Сегодня исторический день, мы ждём, что эти слова будут реализованы на деле», — заявил Конте.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти должны положить конец «нашествию мигрантов в Европу».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить