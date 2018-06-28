Италия наложит вето на соглашение ЕС по мигрантам при несоблюдении интересов страны

Италия наложит вето, если итоговое соглашение по разрешению миграционного кризиса в Европе не будет соответствовать интересам страны, заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.

«Это возможность, которую я бы не хотел рассматривать, но к которой мы прибегнем, если не будет достигнуто соглашение, которое устроило бы все стороны», — цитирует его ТАСС.

При этом политик добавил, что Италия часто видела проявления солидарности со стороны партнёров по ЕС «только на словах».

«Сегодня исторический день, мы ждём, что эти слова будут реализованы на деле», — заявил Конте.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что власти должны положить конец «нашествию мигрантов в Европу».