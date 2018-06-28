Премьер Косова заявил, что создание армии по стандартам НАТО обеспечит стабильность в регионе
«Современная, профессиональная и всеохватывающая армия, которая будет соответствовать стандартам НАТО, будет верным и ответственным партнёром для стабильности и мира в нашем регионе», — написал он в Facebook.
В апреле министр обороны Сербии Александр Вулин в интервью RT заявил, что считает неприемлемым появление у Косова собственной армии.
Кроме того, заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков призвал прекратить трансформацию Сил безопасности Косова в полноценную армию.