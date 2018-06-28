Стало известно имя новорождённой правнучки Елизаветы II

Новорождённая правнучка королевы Великобритании Елизаветы II получила имя Лена Элизабет.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителей родителей ребёнка Зары и Майка Тиндаллов.

Zara and Mike Tindall have named their new baby daughter Lena Elizabeth https://t.co/m9cURcQZfa — Sky News (@SkyNews) 27 июня 2018 г.

«Лена — просто имя, которое им нравится», — пояснила представитель.

Как уточняется, своё второе имя девочка получила в честь прабабушки-королевы.

Ранее сообщалось, что 37-летняя Зара Тиндолл, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, 18 июня родила девочку.

