Елизавета II стала прабабушкой в седьмой раз

37-летняя Зара Тиндолл, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, 18 июня родила девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.

«Госпожа Тиндолл родила девочку 18 июня в родильном отделении в городе Страуд. Господин Тиндолл присутствовал на родах», — отмечается в сообщении в Twitter.

The Queen, The Duke of Edinburgh, The Princess Royal, Captain Mark Phillips and Mike’s parents, Mr Philip and Mrs Linda Tindall, have been informed and are delighted with the news. The baby’s name will be confirmed in due course. — The Royal Family (@RoyalFamily) 19 июня 2018 г.

Отмечается, что новорождённая является седьмой правнучкой Елизаветы II и принца Филиппа.

Зара Тиндалл — дочь принцессы Анны и капитана Марка Филлипса. В 2012 году она стала обладательницей серебряной медали на состязаниях по конному спорту на Олимпийских играх в Лондоне.

В начале мая сообщалось, что Елизавета II посетила Кенсингтонский дворец для первой встречи с правнуком Луи Артуром Чарльзом.

