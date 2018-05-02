Елизавета II посетила Кенсингтонский дворец для первой встречи с правнуком Луи Артуром Чарльзом
Королева Великобритании Елизавета II впервые увидела сына принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Луиса Артура Чарльза.
Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Отмечается, что для встречи с новорожденным королева прибыла в Кенсингтонский дворец из Виндзорского замка.
Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: