Елизавета II посетила Кенсингтонский дворец для первой встречи с правнуком Луи Артуром Чарльзом

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Королева Великобритании Елизавета II впервые увидела сына принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Луиса Артура Чарльза.

Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Отмечается, что для встречи с новорожденным королева прибыла в Кенсингтонский дворец из Виндзорского замка.

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну.

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