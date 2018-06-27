Жители сирийской провинции Идлиб сообщили о готовящейся провокации со стороны «Белых касок»
«По словам обратившихся в ЦПВС, в воскресенье в город Идлиб прибыла колонна из шести легковых автомобилей с эмблемами «Белых касок», а также грузовой автомобиль, загруженный индивидуальными средствами защиты, ёмкостями с жидкостью, видеооборудованием и семью ракетами», — говорится в сообщении центра.
Отмечается, что затем четверо неизвестных местным жителям лиц в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты «занимались снаряжением головных частей ракет привезённой жидкостью и порошком».
«Снаряжённые ракеты затем были увезены грузовиком в направлении населённого пункта Маарет эн-Нууман», — добавили там.
Ранее в МИД Сирии заявили, что осуждают решение американского правительства выделить дополнительные финансовые средства организации «Белые каски».