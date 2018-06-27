Жители сирийской провинции Идлиб сообщили о готовящейся провокации со стороны «Белых касок»

Короткая ссылка
Жители сирийской провинции Идлиб обратились в российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) с сообщением о готовящейся провокации со стороны организации «Белые каски».

«По словам обратившихся в ЦПВС, в воскресенье в город Идлиб прибыла колонна из шести легковых автомобилей с эмблемами «Белых касок», а также грузовой автомобиль, загруженный индивидуальными средствами защиты, ёмкостями с жидкостью, видеооборудованием и семью ракетами», — говорится в сообщении центра.

Отмечается, что затем четверо неизвестных местным жителям лиц в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты «занимались снаряжением головных частей ракет привезённой жидкостью и порошком».

«Снаряжённые ракеты затем были увезены грузовиком в направлении населённого пункта Маарет эн-Нууман», — добавили там.

Ранее в МИД Сирии заявили, что осуждают решение американского правительства выделить дополнительные финансовые средства организации «Белые каски».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить