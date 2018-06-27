Межпарламентская ассамблея православия приняла итоговую резолюцию

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На 25-й, юбилейной Генеральной ассамблее МАП в Греции была принята итоговая декларация. В частности, в ней отмечается недопустимость насилия в отношении христиан, в том числе политического давления. Об этом RT рассказал депутат Иван Сухарев.

Кроме того, парламентарий отметил, что российской стороной на обсуждение был вынесен вопрос об украинской автокефалии.

«В отличии от того же Совета Европы, где руководствуются двойными стандартами, МАП ставит задачу расширения межпарламентского диалога на базе христианских и традиционных ценностей. Мы видим, что происходит в мире, в частности на Украине, где развязано насилие в отношении Русской православной церкви», — рассказал Сухарев.

«Мы считаем это крайне важным вопросом, потому что уже на сегодняшний день жгут церкви, которые находятся под эгидой РПЦ, применяют насилие по отношению к священникам и прихожанам. Конечно, это недопустимо, и, если действительно произойдёт уход от Русской православной церкви, это может привести к самым страшным последствиям», — отметил парламентарий.

Ранее RT сообщал, что в рамках Генеральной ассамблеи МАП был избран президентом организации председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Также были выбраны новые руководящие органы (список есть в распоряжении RT). Так, в международный секретариат МАП вошёл российский сенатор Дмитрий Саблин. Кроме того, на свои должности переизбраны Константин Затулин (Комиссия по международной политике), Иван Сухарев (Комиссия по сотрудничеству с Межпарламентской ассамблеей ЕВРАЗЭС) и Дмитрий Вяткин (Финансовая Комиссия).

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