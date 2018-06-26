В Греции открылась 25-я Генассамблея МАП

В Греции открылась Генеральная ассамблея Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в рамках которой президентом организации был избран председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Об этом рассказал RT депутат Иван Сухарев.

«Межпарламентская ассамблея православия сегодня является важной площадкой для диалога и выработки конкретных мер по защите традиционных ценностей, и то, что юбилейная ассамблея проходит в Греции, — очень символично», — отметил в беседе с RT парламентарий.

С 25 по 30 июня 2018 года делегация Государственной думы участвует в работе 25-й, юбилейной Генеральной ассамблеи МАП в Афинах. В числе участников Юрий Липатов, Константин Затулин, Дмитрий Саблин, Иван Сухарев, Денис Вяткин и другие сенаторы и депутаты.