В Греции открылась 25-я Генассамблея МАП

Короткая ссылка
В Греции открылась Генеральная ассамблея Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в рамках которой президентом организации был избран председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Об этом рассказал RT депутат Иван Сухарев.
В Греции открылась 25-я Генассамблея МАП
  • © Jens Kalaene
  • globallookpress.com

«Межпарламентская ассамблея православия сегодня является важной площадкой для диалога и выработки конкретных мер по защите традиционных ценностей, и то, что юбилейная ассамблея проходит в Греции, — очень символично», — отметил в беседе с RT парламентарий.

С 25 по 30 июня 2018 года делегация Государственной думы участвует в работе 25-й, юбилейной Генеральной ассамблеи МАП в Афинах. В числе участников Юрий Липатов, Константин Затулин, Дмитрий Саблин, Иван Сухарев, Денис Вяткин и другие сенаторы и депутаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить