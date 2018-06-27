Эксперт прокомментировал решение о расширении мандата ОЗХО

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал в беседе с RT принятое на конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия решение о расширении мандата ОЗХО.

«Расширение может происходить только в случае, если репутация экспертов, которые будут пользоваться этими полномочиями, безупречна. Но я не отношусь к этим поправкам позитивно, так как ОЗХО, по сути, ещё не определилась — она на стороне закона или подыгрывает западной политической конъюнктуре. В моём представлении тех полномочий, которые у ОЗХО были, хватало для проведения исчерпывающих расследований. Не было факторов, препятствующих деятельности. Я думаю, они расширяют полномочия, чтобы получать результаты, которые им нужны», — поясняет Манойло.

Эксперт уверен, что выходить при этом из организации не следует.

«Россия должна там в любом случае работать, потому что от её доступа внутрь во многом зависит возможность отстаивать свою точку зрения», — добавил он.

Ранее, по предварительным подсчётам, был принят предложенный Великобританией проект решения, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. Россия, Сирия и Иран выступили против одобрения и настояли на проведении обсуждения и голосования.