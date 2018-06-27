Замгоссекретаря США обсудил с Гройсманом важность выполнения Киевом требований МВФ
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«В ходе встречи заместитель госсекретаря Салливан отметил важность выполнения украинским правительством требований МВФ для следующего пакета финансовой помощи. Салливан также подчеркнул важность реформы энергетического сектора и подтвердил противодействие США «Северному потоку — 2», — говорится в сообщении официального представителя Госдепартамента США Хезер Науэрт.
Ранее заместитель помощника госсекретаря США по энергетике Сандра Оудкирк заявила, что в Соединённых Штатах считают оптимальным сроком реализации «Северного потока — 2» остановку проекта.