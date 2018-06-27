Путин через Болтона передал привет Трампу

Российский лидер Владимир Путин попросил советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона передать привет американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Наш президент подчеркнул, что придаёт предстоящей встрече очень большое значение и будет к ней готовиться, передал привет Трампу», — цитирует Ушакова Интерфакс.

По его словам, предстоящая встреча «имеет огромное значение для двух сторон, она значима и для международной обстановки во всём мире».

Ушаков добавил, что письменных посланий в ходе встречи передано не было.

Ранее сообщалось, что встреча Путина с Болтоном продлилась два часа.

По данным СМИ, саммит лидеров может состояться в Хельсинки.