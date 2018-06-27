Путин через Болтона передал привет Трампу
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«Наш президент подчеркнул, что придаёт предстоящей встрече очень большое значение и будет к ней готовиться, передал привет Трампу», — цитирует Ушакова Интерфакс.
По его словам, предстоящая встреча «имеет огромное значение для двух сторон, она значима и для международной обстановки во всём мире».
Ушаков добавил, что письменных посланий в ходе встречи передано не было.
Ранее сообщалось, что встреча Путина с Болтоном продлилась два часа.
По данным СМИ, саммит лидеров может состояться в Хельсинки.