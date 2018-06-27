Адвокат рассказал о ситуации с запросом Франции о выдаче Винника
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«Сегодня утром прокурор предъявил Виннику документ о запросе его во Францию и запросил его согласия на экстрадицию. Винник отказался от добровольной экстрадиции во Францию без дачи объяснений», — сказал Мусатов.
По его словам, обвинения Франции в общем виде повторяют обвинения США в усечённом виде и базируются на том, что французские граждане пострадали от действий биржи БТС-Е .
Как отметил адвокат, поскольку американская сторона считает, что Винник был к этому причастен, Франция также запросила его выдачу.
«Подробные документы французская сторона должна представить в течение двух недель, после чего защита сможет подробным образом ознакомиться с обвинением», — сказал Мусатов.
Запрос рассмотрят в суде в Салониках, по результатам рассмотрения будет принято решение об обжаловании.
«На сегодняшний день запрос о выдаче его во Францию блокирует запрос о выдаче его в США. Прежние запросы, включая обжалование в Верховном суде, рассматривались не менее полугода», — отметил адвокат.
Ранее стало известно, что Франция объявила Винника в розыск и потребовала его выдачи.