Адвокат рассказал о ситуации с запросом Франции о выдаче Винника

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Тимофей Мусатов, адвокат задержанного в Греции по запросу США россиянина Александра Винника, рассказал RT подробности ситуации с объявлением Францией в розыск его подзащитного.
Адвокат рассказал о ситуации с запросом Франции о выдаче Винника
  • © AFP

«Сегодня утром прокурор предъявил Виннику документ о запросе его во Францию и запросил его согласия на экстрадицию. Винник отказался от добровольной экстрадиции во Францию без дачи объяснений», — сказал Мусатов.

По его словам, обвинения Франции в общем виде повторяют обвинения США в усечённом виде и базируются на том, что французские граждане пострадали от действий биржи БТС-Е .

Как отметил адвокат, поскольку американская сторона считает, что Винник был к этому причастен, Франция также запросила его выдачу.

«Подробные документы французская сторона должна представить в течение двух недель, после чего защита сможет подробным образом ознакомиться с обвинением», — сказал Мусатов.

Запрос рассмотрят в суде в Салониках, по результатам рассмотрения будет принято решение об обжаловании.

«На сегодняшний день запрос о выдаче его во Францию блокирует запрос о выдаче его в США. Прежние запросы, включая обжалование в Верховном суде, рассматривались не менее полугода», — отметил адвокат.

Ранее стало известно, что Франция объявила Винника в розыск и потребовала его выдачи.

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