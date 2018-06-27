Франция объявила в розыск задержанного в Греции россиянина Винника
- © AFP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Тимофея Мусатова.
«В Грецию поступил запрос из Франции на Винника», — сказал Мусатов.
Ранее сообщалось, что Останкинский суд Москвы заочно арестовал Винника.
Россиянин был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. Он обвиняется в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.
В России в отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.