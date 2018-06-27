Франция объявила в розыск задержанного в Греции россиянина Винника

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Франция объявила задержанного в Греции по запросу США россиянина Александра Винника в розыск и потребовала его выдачи.
Франция объявила в розыск задержанного в Греции россиянина Винника
  • © AFP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Тимофея Мусатова.

«В Грецию поступил запрос из Франции на Винника», — сказал Мусатов.

Ранее сообщалось, что Останкинский суд Москвы заочно арестовал Винника.

Россиянин был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. Он обвиняется в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

В России в отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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