Франция объявила в розыск задержанного в Греции россиянина Винника

Франция объявила задержанного в Греции по запросу США россиянина Александра Винника в розыск и потребовала его выдачи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Тимофея Мусатова.

«В Грецию поступил запрос из Франции на Винника», — сказал Мусатов.

Ранее сообщалось, что Останкинский суд Москвы заочно арестовал Винника.

Россиянин был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. Он обвиняется в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи.

В России в отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.