Суд в Москве заочно арестовал задержанного в Греции россиянина Винника
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«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Виннику меру пресечения в виде содержания под стражей заочно», — сказала представитель суда.
Отмечается, что он обвиняется в мошенничестве в сфере компьютерной информации.
На сайте суда говорится, что ходатайство было удовлетворено 1 июня.
12 января Генпрокуратура России повторно затребовала у Греции выдачи задержанного по запросу США россиянина Александра Винника.
Россиянин был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. Он обвиняется в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи. В России в отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.