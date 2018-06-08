Суд в Москве заочно арестовал задержанного в Греции россиянина Винника

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Останкинский суд Москвы заочно арестовал задержанного в Греции по запросу США россиянина Александра Винника, сообщает ТАСС.
Суд в Москве заочно арестовал задержанного в Греции россиянина Винника
  • © Nicolas Economou
  • globallookpress.com

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Виннику меру пресечения в виде содержания под стражей заочно», — сказала представитель суда.

Отмечается, что он обвиняется в мошенничестве в сфере компьютерной информации.

На сайте суда говорится, что ходатайство было удовлетворено 1 июня.

12 января Генпрокуратура России повторно затребовала у Греции выдачи задержанного по запросу США россиянина Александра Винника. 

Россиянин был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. Он обвиняется в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи. В России в отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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